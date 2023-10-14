السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام زكي يكشف عن مشروع قرار روسي لحل الأزمة في فلسطين

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن روسيا في الوقت الحالي قامت بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ مساعدات إنسانية بجانب إطلاق سراح الرهائن. 

 

وأضاف زكي، اليوم، خلال لقاء له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّنا كمجموعة عربية هناك تعقيدات كثيرة كي نقدم هذا الأمر كجانب عربي ولكن مع ذلك هناك البرازيل لديها موقف في هذا الأمر ولديها استعداد وتفهم للموقف، مؤكدًا أن الحوار على مشروع القرار الروسي الذي طرحته لمجلس الأمن وربما تطرحه أي دولة أخرى من الممكن أن تون حوارات كاشفة لعلها تفضي إلى شيء.

 

وأوضح، أن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه الحالة ووفقًا للميثاق لا يمكن أن يحدث حتى ينتهي مجلس الأمن الدولي من بحث الموضوع أو يفشل في بحث الموضوع، مؤكدًا أنه في هذه الحالة فقط يمكن لبعض الدول ذات اهتمام بالأمر تتوجه إلى الجمعية العامة لطرح الأمر عليها.

روسيا مجلس الأمن وقف فوري لإطلاق النار مساعدات إنسانية

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