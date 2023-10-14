حسام زكي: مطلوب التركيز على الوضع الإنساني في غزة ووقف فوري لإطلاق النار

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن هناك مخطط من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة، مؤكدا أننا نهدف لحشد الدعم السياسي للموقف الفلسطيني الذي يؤيده الموقف العربي.

وأضاف زكي، اليوم السبت، خلال لقاء له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي لديها قدرة على الضغط على إسرائيل، ونحن على تواصل دائم مع الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، مشيرًا إلى أننا رصدنا عددًا من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة التي توصف بجرائم حرب مثل التهجير القسري.

وأكد أن الوضع في غزة مأساوي جًدا وهناك حالة جنون جماعي من الدوائر الغربية في تأييد إسرائيل، مشيرًا إلى أن المطلوب الآن هو التركيز على الوضع الإنساني في غزة، ووقف فوري لإطلاق النار لأنه لا يوجد أحد يشجع على استهداف المدنيين وهناك قائمة من الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في غزة، لافتًا إلى أن ما يحدث بغزة يعتبر جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إلى أنه من الممكن أن تدخل هدنة إنسانية حيز النفاذ قريبًا ومصر تبذل مجهودًا في إيصال المساعدات لغزة، ونهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.