النيابة تحقق في الحادث.. تفاصيل التهام النيران لمنازل 5 أشقاء بسوهاج

فتحت النيابة العامة بسوهاج تحقيقات موسعة في نشوب حريق بـ5 منازل في قرية الصفيحة بمركز طهطا، والتي تسببت في نفوق عدد من الطيور والماشية واحتراق الغلال والنخيل، بدون أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وطلبت النيابة انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجاري حصر الخسائر والتلفيات.

وقد انتقلت النيابة عقب تلقيها بلاغا بالحريق، في 5 منازل من الطوب والأبيض والبوص وجريد النخل، وتبين من المعاينة احتراق كمية من البوص ونفوق جاموسة وبقرة ودابة ونعجة وكمية من الطيور.

وباستكمال المعاينات تبين امتداد النيران إلى منزل شقيقه المكون من طابق واحد ومبنى بالبلوك الأبيض ونتج عن احتراق كميات من البوص ونفوق 3 حيوانات وكمية من الطيور، واحتراق كمية من الغلال.

كما تبين امتداد النيران إلى منزل شقيقهم الثالث ثم إلى منزل شقيقهم الرابع وامتدادها إلى منزل شقيقهم الخامس.