السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحقق في الحادث.. تفاصيل التهام النيران لمنازل 5 أشقاء بسوهاج

حريق
حريق

فتحت  النيابة العامة بسوهاج تحقيقات موسعة في نشوب حريق بـ5 منازل في قرية الصفيحة بمركز طهطا، والتي تسببت في نفوق عدد من الطيور والماشية واحتراق الغلال والنخيل، بدون أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

txt

السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحى بالقليوبية

وطلبت النيابة انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجاري حصر الخسائر والتلفيات.

وقد انتقلت النيابة عقب تلقيها بلاغا بالحريق، في 5 منازل من الطوب والأبيض والبوص وجريد النخل، وتبين من المعاينة احتراق كمية من البوص ونفوق جاموسة وبقرة ودابة ونعجة وكمية من الطيور.

وباستكمال المعاينات تبين امتداد النيران إلى منزل شقيقه المكون من طابق واحد ومبنى بالبلوك الأبيض ونتج عن احتراق كميات من البوص ونفوق 3 حيوانات وكمية من الطيور، واحتراق كمية من الغلال.

كما تبين امتداد النيران إلى منزل شقيقهم الثالث ثم إلى منزل شقيقهم الرابع وامتدادها إلى منزل شقيقهم الخامس.

النيابة العامة قرية الصفيحة مركز طهطا انتداب المعمل الجنائي بلاغا بالحريق امتداد النيران

الأكثر قراءة

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

6 ملفات على طاولة اجتماع "الخطيب" وكولر بعد العودة من إجازته

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

دمية «الإخوان» الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد في غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"

إبادة جماعية.. جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر فى وقت واحد بغزة