"إنفوجراف".. أهم مشروعات البتروكيماويات الجار تنفيذها

حصل «الدستور» على إنفواجراف بأهم مشروعات البتروكيماويات الجاري تنفيذها، في ظل الخطة القومية لملف البتروكيماويات حتى عام 2035 لتتواكب مع التكنولوجيات الحديثة، من خلال إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة، وأخري كمدخلات في صناعات مختلفة لتغطية جزء من احتياجات السوق.

وتابعت الوزارة، أنه تم تنفيذ 3 مشروعات للبتروكيماويات، باستثمارات تبلغ 4 مليار دولار، بقيمة 70 مليار جنيه، فيما يجري العمل علي 5 مشروعات أخرى، 2 مليار دولار بقيمة 62 مليار جنيه، ومن بين المشروعات التي تم تنفيذها مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته.

ومن أهم مشروعات البتروكيماويات المنفذة:

1- مجمع الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته

2- شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"

3- توسعات الشركة المصرية للبتروكيماويات