رئيس "البتروكيماويات": حققنا مبيعات بـ3.4 مليار جنيه من منتجى الصودا الكاوية وPVC

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، عبر الفيديو كونفرانس، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2022/ 2023، بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وخلال الجمعية أكد وزير البترول أن الشركة التى تعد أولى شركات إنتاج البتروكيماويات، وتأسست قبل 40 عاماً، قد مرت ببرنامج تطوير شامل لمصانعها ومنظومة العمل بها، أدت فى غضون فترة وجيزة إلى إحداث تحول إيجابي بالشركة وتجاوز مرحلة التحديات، وهو ما تعكسه مؤشرات زيادة إنتاجها ورفع كفاءة تشغيلها.

وأضاف "الملا" أن الاهتمام بتوسعة وتطوير وحداتها الإنتاجية يأتي لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاستيراد من بعض المنتجات، مثل منتج PVC، أو البولي فينيل كلوريد الذى يدخل فى صناعة المواسير، لافتاً إلى الأهمية الكبيرة للشركة خلال تنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة"، من حيث مساهمتها فى توفير هذا المنتج بأعلى جودة ومواصفات متميزة لتلبية احتياجات تنفيذ المشروع.

الشركة حققت خلال العام أعلى إنتاج لها على الإطلاق

وأوضح الكيميائى أحمد مُوَقع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، خلال استعراضه نتائج الأعمال خلال العام المالى 2022/ 2023، أن الشركة حققت خلال العام أعلى إنتاج لها على الإطلاق منذ تأسيسها، حيث أنتجت نحو 82.7 ألف طن من منتج PVC، كما حققت خطتها الإنتاجية من الصودا الكاوية نحو 70 ألف طن.

وأشار "مُوَقع" إلى ما تم من تطوير لمصانع الشركة المختلفة ورفع الطاقة الإنتاجية لها، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج PVC من 23 إلى 80 ألف طن، وجارٍ زيادتها إلى 100 ألف طن خلال الشهور المقبلة، كما ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج مادة VCM أو الفينيل كلوريد مونمر إلى 125 ألف طن سنوياً بعد إدخال وحدة جديدة إلى الخدمة، لافتاً إلى أن الشركة حققت مبيعات محلية إجمالية بقيمة بلغت حوالي 3.4 مليار جنيه من منتجي الصودا الكاوية وPVC، كما قامت بالتصدير للأسواق الخارجية بقيمة تزيد عن 28 مليون دولار.

وعملت الشركة على استثمار أصولها غير المستغلة، وفى مقدمتها المنصة البحرية التي تم الاتفاق على استغلالها مع شركة pls، وبالتنسيق مع هيئة البترول لاستقبال المادة الخام اللازمة للتوسعات المستقبلية بعد الانتهاء من تأهيل المنصة.

كما تم استعراض الجهود المبذولة فى تنفيذ استراتيجية تطوير الشركة بكافة محاورها، متمثلة فى مشروعات السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها، وخفض انبعاثات الكربون، والإحلال والتجديد وزيادة الطاقة الإنتاجية والتحول الرقمي، إضافة إلى الدور المتعاظم للشركة فى مجال المسئولية المجتمعية من خلال دعم المنشآت الصحية وذوي الهمم وبناء المهارات للمتسربين من التعليم.