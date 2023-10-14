السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكري: نشدد على ضرورة حماية الفلسطينيين في غزة وإدخال المساعدات

سامح شكرى
سامح شكرى

شدد  وزير الخارجية السفير سامح شكرى، على ضرورة حماية الفلسطينيين في غزة وإدخال المساعدات.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، أن غزة لا تتوافر بها مياه للشرب أو غذاء أو وقود وهو ما نقله مفوض وكالة الأونروا خلال لقاء مشترك.

وأشار إلى ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وهو ما يتطلب دعما دوليا وأمميا وفق مقررات الشرعية الدولية.

وأكد ضرورة حل الأزمة الراهنة في الأراضي المحتلة وتناول الأزمة في جميع أبعادها، مشددا على أهمية التعامل مع التطور الخطير في غزة وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتوفير الاحتياجات الضرورية. 

حماية الفلسطينيين وإدخال المساعدات وزير الخارجية التركى مياه للشرب

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