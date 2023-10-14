وزير الخارجية التركى: مصر لديها ثقل استراتيجى فى منطقة البحر المتوسط

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن مصر لديها ثقل استراتيجي في منطقة البحر المتوسط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، بشأن القضية الفلسطنية، أن مصر وتركيا تعملان على تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات.

وأشار إلى أن بلاده تطلعت لزيادة الاستثمارات التركية فى مصر إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر فى قطاع الطاقة، مضيفًا: هناك زيادة كبيرة فى عدد السياح الأتراك لمصر بعد منح التأشيرة للأتراك فى المطارات المصرية.