تنديدًا بجرائم الاحتلال.. هتافات الحرية لفلسطين تسيطر على مظاهرات فى لندن

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن آلاف المناصرين للقضية الفلسطينية في لندن احتشدوا في وسط لندن أمام مقر "BBC" دعمًا لفلسطين.

المتظاهرون فى لندن يهتفون بالحرية لفلسطين ويطالبون بإنهاء الاحتلال

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المتظاهرين يهتفون بالحرية لفلسطين ويطالبون بإنهاء الاحتلال، كما طالبوا الحكومة البريطانية بوقف تسليح إسرائيل، ووصفوا إسرائيل بالدولة الإرهابية.

وتابع: "المتظاهرون تحدوا وزيرة الداخلية البريطانية التي منعت حتى رفع العلم الفلسطيني باعتبار أن ذلك قد يعتبر دعمًا لعملية حماس في غزة".

وأشار إلى أن المتظاهرين هتفوا بأنهم جميعًا فلسطينيون ويعبرون عن دعمهم القضية، مضيفًا: "المتظاهرون أكدوا أن الحكومة البريطانية تجاوزت حدودها في دعم إسرائيل، وأن الحكومة البريطانية تخترق القانون الدولي بسبب دعمها غير المسبوق وتبنيها الرواية الإسرائيلية بشكل فج".

وأكد أن وزيرة الداخلية البريطانية ورئيس الوزراء عبّرا عن دعهمها الكامل والمطلق لإسرائيل بغض النظر عن الضحايا، موضحًا أن المسئولين البريطانيين حمّلوا حماس مسئولية هذا التصعيد.