صلاح عبدالله يحيى ذكرى وفاة محمود ياسين: "ستظل حبيبي يا حوت الفن"

حرص الفنان صلاح عبدالله على إحياء ذكرى رحيل صديقه النجم الراحل محمود ياسين التي تحل اليوم، وذلك بتوجيه رسالة مؤثرة للأخير احتفاءا بمشواره الفني.

وشارك “عبدالله” منشورا له على فيس بوك وعلق قائلا: “كنت وما زلت وستظل حبيبي إلى أن ألحق بك يا حبيبي، قد إيه كنت ببقى مبهور وسعيد وبستفيد في كل المرات اللي جمعتني بيك ياحوت الفن سواء عندك في البيت أو في مواقع التصوير ولإننا كنا جيران في الهرم كتير كنت بتاخدني معاك التصوير بعربيتك وترجعني كمان قبل ماأجيب عربية”.

وأضاف: “كنت مابفوتش فرصة إلا وأنكشك عشان تحكيلي عن مشوارك وأهم محطاتك ورؤيتك ووجهة نظرك في حاجات كتير وكله كوم وخفة دمك وقفشاتك كوم تاني، فخور بنفسي لأني عرفتك وقربت من عالمك الرائع واتعلمت منك الكتير ولن أنساك أبدًا ياحبيبي”.

من جهة أخرى، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الثامنة مساء الأحد ١٥ أكتوبر بالمسرح القومي في دعوة عامة للجمهور.

يتضمن برنامج الحفل، عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين.