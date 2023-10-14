السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في ذكرى الراحل محمود ياسين.. معلومات لا تعرفها عن برج الجوزاء

محمود ياسين
محمود ياسين

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر عام 2020 عن عمر يناهز 79 عامًا.

واشتهر الفنان القدير محمود ياسين، بتقديم الأدوار الفنية المميزة والمختلفة خلال مسيرته الفنية الطويلة، واستطاع أن يخطف قلوب الجماهير في الكثير من أفلامه، وكان سبب شهرته صوته المميز وملامحة القوية التي ساعدته على تقديم الأدوار القيادية.

ويعرف عن الفنان القدير محمود ياسين أنه من مواليد برج الجوزاء، الذي يعشق التنوع ويكره الروتين، لذا يمكن أن تجده من الشخصيات المتجددة والمتنوعة في العمل الوظيفي في أسلوب الحياة تجده عاشق للتنقلات من مكان لمكان.

وتزامنًا ذكرى رحيل الفنان القدير محمود ياسين، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي تشرح صفات برج الجوزاء، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

txt

الأحد.. "القومي للمسرح" يُكرم اسم الفنان الراحل محمود ياسين

في ذكرى الراحل محمود ياسين.. معلومات لا تعرفها عن برج الجوزاء

تميز الفنان الراحل محمود ياسين، بتقديم الادوار المختلفة ومنها الرومانسي والشرير وأبن البلد، وأستطاع تغير جلده في العديد من الأعمال الدرامية أيضًا فكل هذا من سمات برج الجوازء الذي يفكر بش مختلف للحصول على النجاح المطلوب في العمل.

في ذكرى الراحل محمود ياسين.. معلومات لا تعرفها عن برج الجوزاء

ومن أبرز صفات برج الجوزاء يتميزون بالاهتمام بالتفاصيل والتحليل الدقيق للأمور، ويميلون إلى التغيير والتجديد والتحدي المستمر في حياتهم، لذلك يبذلون الكثير من الجعد في العمل للحصول على النجاح او التقدير المطلوب.

في ذكرى الراحل محمود ياسين.. معلومات لا تعرفها عن برج الجوزاء

ورغم تمسكه بكافة الفرص المقدمه له إلا أن يمتاز مولود برج الجوزاء بأنه شخصية قابلة للتعايش والتكيف  تحت أي ظروف حتي لو لم تكن مناسبة له، لكنه من الشخصيات المرنة التي يسهل التعامل معها بطريقة إيجابية.

في ذكرى الراحل محمود ياسين.. معلومات لا تعرفها عن برج الجوزاء

من أخطر عيوب برج الجوزاء تقلب المزاج حيث أن في بعض الأوقات تجده يشعر بالفرح والحزن في وقت واحد، وايضًا تجده يعبر عن سعادته لكن بداخله شعور عكس ما يقوله.

محمود ياسين الفنان محمود ياسين الراحل محمود ياسين برج الجوزاء مواليد برج الجوزاء

مواد متعلقة

الأحد.. "القومي للمسرح" يُكرم اسم الفنان الراحل محمود ياسين

الأحد.. تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين بحضور أسرته ونجوم الفن

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين.. "التحالف الوطنى" يجهز أكبر قافلة مساعدات لغزة (صور)

شقيقة سعاد حسنى: أختى تزوجت "حليم" 6 سنوات

في أول أيام تطبيق القرار.. السلع المعفاة من الجمارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة