الأحد.. "القومي للمسرح" يُكرم اسم الفنان الراحل محمود ياسين

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 15 أكتوبر، بالمسرح القومي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وتقدم الحفل الإعلامية فرح علي، ويتضمن برنامجه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين، والكاتب عمرو محمود ياسين؛ عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ كلارينت: عمرو إمام ومصطفى سعيد، فاجوت/ رنا نوفل.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الكبير الراحل محمود ياسين.