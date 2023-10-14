تأجيل محاكمة متهم بخطف طفل وقتله لسرقته بالدقهلية

أجّلت محكمة جنايات المنصورة، محاكمة المتهم بقتل طفل والتخلص منه بإلقائه في الزراعات بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية وسرقة مركبة "توك توك" يستقله، إلى جلسة 16 أكتوبر الجاري؛ لسماع المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عيدالله عبدالله مطاوع، محمد منسي عبدالرحمن، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود والسيد مصطفى.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم.إ"، وشهرته " ابو نعمة"، عامل عادي ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس "محبوسًا" الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام بضربه على رأسه بأداة "حديده" ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه فى ذات الزمان والمكان سرق المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وتمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات.