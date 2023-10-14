يحاكي العاصمة الإدارية.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح المميكن

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، يرافقهما وفد ضيوف الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي يُقام بمدينة الخارجة خلال يومي ١٤ و١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، مجمع المصالح الحكومية المميكن.

مجمع المصالح الحكومية المميكن يحاكي العاصمة الإدارية

وأشاد أعضاء الوفد، بالمشروع، الذي يُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

واستكمل المحافظ وضيوف الملتقى الجولة، بتفقدية مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة والتي تعد مشروع استثمار زراعي متكامل يضم مزرعة نخيل تحوي ١٠ آلاف نخلة ومزرعة سمكية ومعمل لإنتاج الحرير الطبيعي ومزرعة نعام وصوب زراعية لإنتاج الخضروات.

محافظ الوادي الجديد يستقبل ضيوف المحافظة لحضور الملتقي التسويقي للتمور

واستقبل محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم السبت، وفد ضيوف الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي يقام على مدار يومي ١٤ و١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد سامي نائب محافظ سوهاج، والسفير محمد مارم سفير جمهورية اليمن، والسيد شيخنا إمباكي القنصل العام لدولة السنغال بجدة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

هذا ويشارك بالملتقى ٩٥ عارضا من الشركات والمصانع والجمعيات والمنصات ورواد الأعمال من محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية، كما تشمل الفعاليات عقد ورش عمل وندوات علمية في مجال زراعة النخيل والصناعات القائمة عليه.

ويقام الملتقى للعام الثالث على التوالى فى الفترة من 14 حتى 15 من أكتوبر الجارى، ويتزامن مع موسم جني البلح بمحافظة الوادي الجديد التي تضم نحو 4 ملايين نخلة مثمرة منتجة للبلح السيوي النصف جاف والمعروف بمسمى البلح الصعيدي علاوة على وجود أصناف أخرى تصل إلى 13 نوعا من الأنواع الرطبة والنصف جافة والجافة.

ويضم الملتقى عددا من الجلسات البحثية حول صناعة وتسويق التمور، والوضع الراهن لآفات التمور بمحافظة الوادى الجديد، والرصد والإستكشاف علم المستقبل فى الإدارة الذكية لسوسة النخيل الحمراء، وتأثير التغيرات المناخية على حدوث أمراض نخيل البلح، والحد من التغيرات المناخية باستخدام منتجات النخيل الثانوية فى تغذية الحيوان، والتمور الوظيفية كنز الصحراء والقيمة الغذائية وغذاء المستقبل.