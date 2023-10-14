السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كاتب أمريكى: تهجير إسرائيل لسكان غزة "جريمة حرب"

غزة
غزة

قال نيكولاس كريستوف، إن الغزو البري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وتهجير سكانه من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى فوق الكارثة الحالية حيث سيقوي حركات المقاومة الفلسطينية كما سيزيد من حجم الكراهية في العالم ضد إسرائيل.

الغزو البرى الشامل 

وقال الكاتب والصحفي الأمريكي في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إسرائيل ربما تكون الآن على استعداد للقيام بغزو بري لغزة بطرق ستؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى فوق الكارثة الحالية.

وتابع الكاتب أن مطالبة إسرائيل بمغادرة أكثر من مليون شخص منازلهم في شمال غزة، عندما لا يجدون مكانًا يذهبون إليه، يمكن أن تشكل جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري، وفقًا لجان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين الذي يحظى باحترام كبير.

وأشار إلى أن هناك مخاوف من أن تعامل إسرائيل الذين لا يستطيعون الفرار كمقاتلين سيتم القضاء عليهم.

txt

الأمم المتحدة: الوضع فى غزة مسألة حياة أو موت

تشكيك فى الغزو البرى لغزة

وقال الكاتب في مقاله إنه متشكك في إمكانية أن إسرائيل تستطيع القضاء على حركة حماس من خلال عملية الغزو البري، واعتبر أن الغزو البري سوف ينتج عنه المزيد من القتلى.

ونقل الكاتب القول عن "ساري باشي"  من منظمة هيومن رايتس ووتش "إذا أطلقت صواريخ على مناطق مكتظة بالسكان، فسوف تقتل الأطفال، وهذا ما كان الجيش الإسرائيلي يفعله ولا ينبغي الانتقام من جرائم الحرب بالمزيد منها.

txt

"سى إن إن" تكشف تفاصيل التحقق من صحة مقاطع فيديو تظهر انفجارات بطرق الإخلاء فى غزة

ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف الهجوم البرى الشامل على غزة

وسبق وقالت وكالة بلومبرج، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوطا على إسرائيل للتفكير فيما بعد الغزو البري لقطاع غزة وسط مخاوف أمريكية من أن الغزو البري سوف يكون له نتائج خطيرة على إسرائيل وأمن المنطقة بشكل عام.

ووفقا لمصادر أمريكية حسب الوكالة، فإن إدارة بايدن تشعر بالقلق من احتمالية عدم وجود خطة واضحة المعالم لدى الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعملية الغزو البري لقطاع غزة.

غزة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي تهجير

مواد متعلقة

رويترز: العالم العربي يرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

إندبندنت: الآلاف يخرجون في بريطانيا تأييدا للفلسطينيين ومطالبات بإنهاء الاحتلال

تقرير بريطاني: انضمام مصر لـ"بريكس" يمنحها استقرار سياسي واقتصادي

تقرير دولي: مصر قادرة على قيادة المفاوضات لإعادة الهدوء إلى غزة

تحذيرات دولية من تدمير قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال

بعد وصولها العريش.. "الصحة العالمية" تعلن استعدادها إدخال المساعدات لغزة

CNN: ضغوط مصرية- أردنية على إسرائيل لمرور المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

"لوموند": قطاع غزة أحد أخطر الأماكن بالنسبة للصحفيين

الأكثر قراءة

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

4 مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن.. فمن هم؟

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء وزيري خارجية مصر وألمانيا.. شكري يؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 