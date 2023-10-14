كاتب أمريكى: تهجير إسرائيل لسكان غزة "جريمة حرب"

قال نيكولاس كريستوف، إن الغزو البري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وتهجير سكانه من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى فوق الكارثة الحالية حيث سيقوي حركات المقاومة الفلسطينية كما سيزيد من حجم الكراهية في العالم ضد إسرائيل.

الغزو البرى الشامل

وقال الكاتب والصحفي الأمريكي في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إسرائيل ربما تكون الآن على استعداد للقيام بغزو بري لغزة بطرق ستؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى فوق الكارثة الحالية.

وتابع الكاتب أن مطالبة إسرائيل بمغادرة أكثر من مليون شخص منازلهم في شمال غزة، عندما لا يجدون مكانًا يذهبون إليه، يمكن أن تشكل جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري، وفقًا لجان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين الذي يحظى باحترام كبير.

وأشار إلى أن هناك مخاوف من أن تعامل إسرائيل الذين لا يستطيعون الفرار كمقاتلين سيتم القضاء عليهم.

تشكيك فى الغزو البرى لغزة

وقال الكاتب في مقاله إنه متشكك في إمكانية أن إسرائيل تستطيع القضاء على حركة حماس من خلال عملية الغزو البري، واعتبر أن الغزو البري سوف ينتج عنه المزيد من القتلى.

ونقل الكاتب القول عن "ساري باشي" من منظمة هيومن رايتس ووتش "إذا أطلقت صواريخ على مناطق مكتظة بالسكان، فسوف تقتل الأطفال، وهذا ما كان الجيش الإسرائيلي يفعله ولا ينبغي الانتقام من جرائم الحرب بالمزيد منها.

ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف الهجوم البرى الشامل على غزة

وسبق وقالت وكالة بلومبرج، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوطا على إسرائيل للتفكير فيما بعد الغزو البري لقطاع غزة وسط مخاوف أمريكية من أن الغزو البري سوف يكون له نتائج خطيرة على إسرائيل وأمن المنطقة بشكل عام.

ووفقا لمصادر أمريكية حسب الوكالة، فإن إدارة بايدن تشعر بالقلق من احتمالية عدم وجود خطة واضحة المعالم لدى الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعملية الغزو البري لقطاع غزة.