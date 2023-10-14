السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" تكرم المعلمة الأولى بالمحافظة في مسابقة "مدرس مصر"

تعليم مطروح
تعليم مطروح

كرم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، رنا محمد شبل، معلم أول لغة إنجليزية بمدرسة مطروح الرسمية لغات بعد فوزها بالمركز الأول على مستوي المحافظة بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات بمسابقة مدرس مصر 2023، والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة (التعليم أولا)، تقديرًا لتميزها المهني على مستوى مطروح كذلك لإخلاصها وتفانيها في العمل.

 معلمة اللغة الإنجليزية من الكوادر التعليمية الواعدة

وأكد شحاتة أن تكريم معلمة مطروح الرسمية يأتي في إطار حرص المنظومة التعليمية علي تشجيع النماذج التربوية المضيئة والتي تعد نواة مشرقة لقيادات تربوية في المستقبل، مضيفًا أن معلمة اللغة الإنجليزية من الكوادر التعليمية الواعدة التى قدمت نموذجا يحتذى به في المثابرة والاجتهاد في ظل حرصها المتواصل علي تنمية قدراتها المهنية واللغوية من خلال الدورات التدريبية العديدة التي حرصت على الحصول عليها من المعهد البريطاني والجامعة والأمريكية وغيرها من الأكاديميات المختصة بالتنمية البشرية والتربوية، كذلك قيامها بإلقاء محاضرات تنمية لغوية ومهنية بالعديد من المؤتمرات بالجامعة الأمريكية. 

وفى سياق أخر، كان قد قدم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، التهنئة للطالبة جويا مايكل جميل عياد بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات، والتي حققت المركز الثاني علي مستوى الجمهورية في مسابقة الكاربكاتير الصحفي للمرحلة الثانوية، وكذلك ملك حسام حسني الرشيدي الطالبة بمدرسة الروضة الإعدادية، لحصولها على المركز الخامس جمهوريا في ذات المسابقة للمرحلة الإعدادية.

تحقيق التميز الصحفي جمهوريا 

كما قدم وكيل تعليم مطروح، الشكر والتقدير لمدير عام الشؤون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة المدرسية والمشرفين والمعلمين على مجهوداتهم مع الطالبتين، والتي توجت بتحقيق التميز الجمهوري صحفيا متمنيا مزيدًا من التفوق والتألق لكافة الأنشطة التربوية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد.

تعليم مطروح مسابقة مدرس مصر مدرس مصر 2023 مطروح المركز الأول

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