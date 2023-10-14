السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"سمير": التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية في إفريقيا

اجتماع وزير التجارة
اجتماع وزير التجارة

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية في إفريقيا، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاديات الافريقية، موجهًا الشكر لإدارة المفوضية على دورها الهام وجهودها المبذولة في دفع الاجندة التجارية والصناعية الافريقية.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير ألبرت موتشانجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الإفريقي، على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض اللقاء عدد من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد.

وقال "سمير"، في بيان، اليوم السبت، إن اللقاء تناول استعدادات مصر لاستضافة معرض التجارة البينية الإفريقي ITAF2023 بالتعاون مع المفوضية وكذلك بنك الاستيراد والتصدير الافريقي "أفريكسيم بنك" والتأكيد على أهمية المشاركة المكثفة من جانب الشركات والهيئات والمؤسسات الافريقية في المعرض، لافتًا إلى أن أهمية هذا الحدث التجاري الكبير باعتباره منصة مهمة لزيادة حجم التجارة البينية الافريقية كذلك جذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارة، حيث يكتسب المعرض اهمية خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تؤثر على بيئة التجارة العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية المتمثلة في اضطراب سلاسل الامداد.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضًا، لبحث استعدادت المفوضية الجارية لاجتماعات الدورة الرابعة العادية للجنة التخصصية للتجارة والصناعة والسياحة والمعادن المقرر انعقادها نهاية شهر نوفمبر المقبل بدولة الكونغو برازافيل، وأهمية تنفيذ المقررات التي تم التوصل اليها في مجالات التعاون الصناعي والتجاري.

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ووجه الوزير التهنئة لمفوض الاتحاد الأفريقي على عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين حيث تتطلع مصر وسائر الدول الافريقية الى الاستفادة القصوى من هذه العضوية، بما يسهم في إيجاد صوت قوي موحد لإفريقيا في القضايا الدولية، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والتجارية وإصلاح النظام المالي الدولي وزيادة حصة إفريقيا في التجارة الدولية، وجذب مزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا لإفريقيا.

وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاسراع في تنفيذ البروتوكولات الخاصة بالاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، لافتًا إلى أهمية تنفيذ المشروعات الهامة في أجندة الاتحاد الافريقي التي تشمل استراتيجية السلع الاساسية للإتحاد ومشروع الاستراتيجية الخضراء للتعدين واستراتيجية التجارة الإلكترونية لدور هذه المشروعات في تعزيز التعاون الإفريقي وتمهيد الطريق امام مزيد من الإندماج الإقليمي.

أحمد سمير والصناعة فعاليات الاجتماع الوزاري منتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي إسطنبول التركية مصر

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