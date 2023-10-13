وزير الصناعة يبحث مع نظيره التركى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة

◄ م. أحمد سمير: وفد تركي برئاسة وزير التجارة يزور القاهرة نهاية الشهر الجاري لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي المشترك



التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزير إن اللقاء تناول استعدادات زيارة الوزير التركي على رأس وفد يضم رجال وسيدات أعمال للقاهرة، والمقررة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين لبحث إمكانيات إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة.

ولفت سمير إلى أهمية المشاورات الجارية بين مسئولي البنوك المركزية بالبلدين التى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن اللقاء بحث إمكانيات إنشاء فروع للبنوك التركية فى مصر، وكذا فروع للبنوك المصرية فى تركيا وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة البينية بين البلدين.

ونوه الوزير إلى إمكانية الاستفادة من السوق التركية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وكذا السوق المصرية كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الإفريقية.

وأشار سمير إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادم للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الجاري، وكذا مستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية خط الرورو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

ولفت الوزير إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7٫1 مليار دولار.

وتوجه الوزير بالشكر لنظيره التركي على دعوته للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي، الذي مثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الإفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار حول آفاق التعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإفريقية مع تركيا.

ومن جانبه أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي أن العلاقات المصرية التركية تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

وأثنى "بولات" على زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتركيا خلال شهر أغسطس الماضى والأصداء الطيبة لهذه الزيارة لدى دوائر الأعمال ووسائل الإعلام التركية.