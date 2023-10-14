السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن منطقة شرق بورسعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم المشروعات الاستثمارية والصناعية بمدينة بورسعيد ، وبرفقته عدد من المسئولين والوزراء، ومن المقرر أن ينتقل رئيس الوزراء بعد انتهاء جولته في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات في بورسعيد، ومن ثم تنتهي جولته في المحافظة.

رئيس الوزراء يفتتح مبنى المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة بورسعيد

المنطقة الصناعية شرق بورسعيد 2023

وتقع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (EPS) على مساحة إجمالية قدرها 63 كيلومتر مربع مخصصة لاستقبال أنشطة التصنيع المختلفة ومجموعة واسعة من التجمعات الصناعية، وتضم عدة صناعات هامة منها تجميع السيارات والصناعات المغذية، والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، والمعدات والآلات الهندسية،وصناعة الطاقة الكهربائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والروبوتات، وصناعة تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الاتصالات، ومجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز الخدمات اللوجيستية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومواد البناء والتشييد.

وقد تم تطوير المنطقة لتصبح مركزًا رئيسيًا لإعادة الشحن وبوابة محورية مزدهرة  مع لوجستيات متخصصة ومتعددة، والمعيار الأساسي لشرق بورسعيد هو الصناعات الخفيفة والمتوسطة والأنشطة التجارية مع القدرة على خلق أكثر من 80000 فرصة عمل.

المدينة السكنية

يتم إنشاء مدينة سكنية تحت مسمى مدينة السلام تبعد عن منطقة شرق بورسعيد الصناعية بنحو 20 كم، ومن المخطط ان تسع المدينة لإسكان  مليون مواطن.

ميناء شرق بورسعيد

ميناء شرق بورسعيد يقع بجانب قناة السويس عند خط العرض 31 ° 13 ‘شمالًا وخط الطول 32 ° 21’ شرقًا، ومزود بمرافق مياه عميقة محمية قادرة على استيعاب السفن الكبيرة، و تم التخطيط لتوسعات أخرى من شأنها أن تزيد من مكانة الميناء.

وتضم الميناء محطة الحاويات المخصصة، ومحطة متعددة الأغراض، ومحطة رورو، و  ميناء الاستقبال، ومحطة الجنوب، ومحطة حاويات، وتم عمل 5 كم من جدران الأرصفة الجديدة.5 ك5 كم من جدران الأرصفة الجديدة.م5  من جدران الأرصفة الجديدة.

5 كم من جدران الأرصفة الجديدة.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمشروعات الاستثمارية والصناعية بمدينة بورسعيد المنطقة الصناعية شرق بورسعيد تجميع السيارات الصناعات المغذية الاجهزة المنزلية صناعة الطاقة الكهربائية الصناعات الغذائية

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