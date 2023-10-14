قافلة جامعة سوهاج البيطرية تتجه لقرية "الكولة".. وتناظر 315 حالة مجانًا

نفذت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة علاجية لقرية الكولة بمركز أخميم، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الكلية بمدن وقرى المحافظة الأكثر احتياجًا، ضمن مباردة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" من خلال إطلاق عدد من القواقل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثورة الحيوانية، مضيفًا أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التى تقدمها الجامعة لهم.

وقال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تمت بالقافلة مناظرة 315 حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبوشامة، عميد الكلية، أن القافلة ضمت فرقا علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، الي جانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

جدير بالذكر أنه شارك في القافلة 12 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، و35 طالبًا من الفرقتين الرابعة والخامسة بالكلية.

فيما شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات اليوم الأول لمعسكر التربية الرياضية بجامعة سوهاج لخدمة وتنمية المجتمع الذي بدأ بالإصطفاف وتحية العلم، ثم الخدمة العامة وأعمال التشجير، بحضور الدكتور ممدوح محمد السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد كمال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح "النعماني" أن كلية التربية الرياضية من الكليات الرائدة فى مجال تنظيم المعسكرات، الذى يمثل إحدى الفعاليات الرئيسية لخطة الأنشطة الطلابية بالكلية، موضحًا أن المعسكرات هي إحدى الوسائل المهمة لاكتساب الطالب المهارات وصقل وتكوين شخصيته، وتنمي بداخله حب العمل التطوعي لخدمة المجتمع، وتعوده على تحمل المسئولية، وتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

ولفت إلى أن الطلاب شاركوا بزراعة 1000 شجرة مثمرة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئي لدى جميع فئات المجتمع، لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية واستراتيجية مصر لتغيير المناخ 2050.

وقال الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد الكلية، إن الكلية تحرص علي تنظيم مثل هذه المعسكرات بصفة مستمرة، مضيفًا أن عدد الطلاب المشاركين بالمعسكر 1200 طالب موزعين بواقع 200 طالب كل أسبوع لمدة ستة أسابيع.

وأشار الدكتور ممدوح السيد إلى تقسيم طلاب المعسكر إلى 6 أفواج، وينفذ المعسكر كل جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر، مشيرًا إلى أن الفوج الأول للمعسكر بدأ اليوم الجمعة 13 أكتوبر وسيتمر حتي الجمعة 17 نوفمبر المقبل.

وأوضح الدكتور محمد كمال أن فعاليات المعسكر تشمل أعمال الخدمة العامة والتشجير بمراكز الشباب، بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة.