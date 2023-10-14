السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول علي المنحة الدراسية باليابان 2023/2024

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منحًا دراسية لقضاء فصل دراسي أو عام دراسي للمرحلة الجامعية الاولى بدولة اليابان على أن يتم التقديم الكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات www.cdm.edu.eg إعتبارًا من 12/10/2023 حتى 23/11/2023 وارفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع ويتم تسليم الملف الورقي للمقبولين بعد إعلان النتيجة شاملًا كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا على النحو التالي:ـ

مدة الدراسة باليابان:

  • فصل دراسي واحد للمرحلة الجامعية الاولى.
  • عام اكاديمي للمرحلة الجامعية الاولى.

وتكون  جميع المخصصات المالية المقررة وفقًا للتمويل المتاح وقد يتم تعديلها أو تطبق عليها تغييرات بالنقص أو الزيادة طبقا لظروف ورؤية الوزارة ولما تقرره الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي وكذلك إدارة البعثات واللجنة التنفيذية، وتتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التأشيرة – تذاكر السفر ذهابًا وعودة – الاقامة   – المعيشة – رسوم الجامعة  ) ولا تتحمل البعثات ايه نفقات عن اصطحاب الأسرة او مرافقين وتكون هذه البعثة متاحة لجميع التخصصات. 

شروط التقدم:

  • الا يزيد السن عن 22 عاما في تاريخ بداية الإعلان.
  • أن يكون المتقدم قد قضى العام الدراسي الأول على الاقل بالجامعة
  • ولا يجوز السفر خلال العام الأخير.
  • أن يكون مقيدًا  بجامعة مصريه حكومية أو أهلية.
  • أن يكون حاصل على GPA 3.2 او جيد جدًا في السنوات السابقة ( كل عام على حدى)
  • وان يكون بيان التقديرات  المقدم موضح به الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى على حدى  ومعتمد ومختوم
  • ان يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي  ما عدا اقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3
  • ان يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التى يدرس بها الطالب واحد الجامعات اليابانية ولا يسمح للطالب للتقدم لاى جامعة أخرى.
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الأوراق المطلوبة عند التقدم للإعلان: 

  • بيان قيد معتمد من الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية تفيد بأن الدارس في الفرقة المقيد بها.
  • شهاده باللغة العربية بتقديرات الاعوام السابقة ) ( كل عام على حدى ) توضح التقدير الحاصل عليه الطالب على ألا يقل عن GPA3.2 او جيد جدًا.
  • شهاده تأجيل التجنيد او الاعفاء منها بالنسبة للذكور.
  • صورة شهاده الميلاد.
  • صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر إن وجد ( ان يكون ساري لمدة عامين ) موافقة الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التي يدرس بها بترشحه للمنحة(موافقة عميد الكلية) خطاب قبول مبدئي باحد الجامعات باليابان موقع من الجامعة أو المشرف الاكاديمى المسئول فى الجامعة اليابانية موضح به توافر مواد دراسية في التخصص باللغة الانجليزية ما عدا أقسام اللغة اليابانية(
  • ان يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية التى يدرس بها الطالب  والجامعة اليابانية ) خطاب من الجامعة بمصر موضح به عما إذا كانت الاتفاقية المنعقدة مع الجامعة باليابان بمصروفات دراسية أو بدون في مجال التخصص.

الأوراق المطلوبة عند السفر:

  • أصل شهادة اللغة والتي تفيد الحصول على 5.5 درجة في اختبار ال IELTS أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي  أو تحقيق مستوى 3N اذا كان من اقسام اللغة اليابانية، على أن تكون الشهادة سارية.
  • خطاب نهائى بالقبول من الجامعة اليابانيةموافقة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب  على السفر استكمال اوراق واجراءات السفر طبقا للوائح وقواعد الادارة المركزية للبعثات
  • أن يشترط في الطلاب المرشحين لقضاء فصل دراسي واحد أو عام دراسي كامل أن يتم قبول الطالب وفقًا لموافقة كلا الجامعتين المصرية واليابانية مع موافقة الجامعة بمصر على معادلة المواد الدراسية التي سيتم دراستها بالخارج وللبعثات الحق في تحديد عدد من المنح لكل جامعة وفقًا للميزانية المتاحة، ويفضل أن تكون الاتفاقية بين الجامعتين بدون مصاريف دراسية.

طريقه التقديم:

  • يتم التقدم الكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات  www.cdm..edu.eg، علما بأن الموقع الإلكتروني سوف يتاح في12 أكتوبر 2023 (الرجاء مراجعة الموقع بإستمرار).
  • ويتم تسليم الملف الورقي للمقبولين بعد إعلان النتيجة شاملًا كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا ـ بالعنوان التالي: (7 شارع ابراهيم أبو النجا حي السفارات – مدينة نصر)  أخر موعد للتقديم الإلكتروني هو يوم  23نوفمبر 2023
منحا دراسية للمرحلة الجامعية الاولى قطاع الشئون الثقافية والبعثات النفقات الخاصة بالبرنامج البعثات

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