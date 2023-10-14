السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالى: غلق مقر المنشأة المسماة "أكاديمية بلس" بالجيزة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "أكاديمية بلس"، الكائن مقرها بحدائق الأهرام- الدور الثاني- محافظة الجيزة، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من الدبلومات الفنية والفندقية وجميع المؤهلات من مجموع 50%، وكذلك الدعاية عن قسم خاص لراسبي الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، والدعاية عن بدء دراسة البكالوريوس المهني لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمجموع 50%، كما قامت بالترويج لنفسها بأنها تقدم تخصصات فى: "قسم البترول- قسم إدارة الأعمال- قسم نظم المعلومات- قسم الصحافة والإعلام- قسم التمريض- قسم إدارة الأعمال".

وخاطب د. أيمن عاشور كلا من السيد اللواء/ محافظ الجيزة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والسيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.

txt

وزير التعليم العالى: يجب زيادة برامج البحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية

txt

وزير التعليم العالى يُهنئ الطالب الفائز بالمركز الأول فى مسابقة لندن trade expo 2023

txt

وزير التعليم العالى: 100 منحة من الرئيس السيسى لدعم المواهب بالدول الإسلامية

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرّح د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● ● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر) 
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zGjYe9yFynSTFHT4fAPQvt2QJcPxJpj7rKg5CF2WBon1suRxGmuQF8jh96sK7xkel&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
 

أكاديمية بلس طلاب الثانوية العامة الدبلومات الفنية والفندقية بدء دراسة البكالوريوس المهني لجنة الضبطية القضائية كيانات وهمية

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

CNN: ضغوط مصرية- أردنية على إسرائيل لمرور المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

عاجل.. غلق باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

اليوم.. فريد زهران يبدأ أولى جولاته الانتخابية من "سرس الليان" بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة