"قومي البحوث": "الصناعات الكيماوية" يساهم في حل مشكلة استيراد الخامات الدوائية

أكد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور حسين درويش، أن مركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والدوائية "نصف الصناعي"، الذي تم افتتاحه مؤخرا بـ 6 أكتوبر، يعد أول مركز من نوعه في مصر يخدم قطاع تصنيع الخامات الدوائية والكيميائية بما فيه من تجهيزات ووحدات إنتاج.

تعميق التصنيع المحلي للخامات الدوائية والوسيطة

وقال درويش، إن المركز يستهدف المساهمة في إيجاد حل لمشكلة استيراد الخامات الدوائية من الخارج، وتعميق التصنيع المحلي للخامات الدوائية والوسيطة، التي تدخل في التصنيع الدوائي، حتى تصبح مصر مركزا لتصنيع الخامات الدوائية لتغطية السوق المحلي والإفريقي قبل التطلع إلى السوق العالمي.

إنتاج حزمة تقنية لإنتاج المواد الصيدلانية

وأضاف أن المركز يعمل أيضا على تقديم دراسات السوق، وإنتاج حزمة تقنية لإنتاج المواد الصيدلانية إلى جانب تقديم الدعم للباحثين والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تحضير الخامات الصيدلية.

وأوضح أن مركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والدوائية يأتي ضمن التحالف القومي للصناعات الصيدلية، وهو أحد التحالفات التي تمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا.المي.