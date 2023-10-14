آلاف الأطنان من السلع.. "تموين الجيزة" تعلن نتائج مجهودها الرقابي خلال 2023

كشفت هالة غريب، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، تفاصيل الجهد الرقـــابـى والمضبوطــات خلال الفترة من يناير وحتى 12 أكتوبر الجاري، في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للمرور على كافة الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وتابعت غريب، أنه خلال الفترة المذكورة، تم المرور بحملات على مستوى المحافظة على الأنشطة التموينية والتجارية للتاكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت عن ضبـط 26410 مخالفات متنوعة خلال عام 2023، وفي مجال المخابز البلدية والطباقـى والمطاحن المتعاقدة تم تحرير 20315 محضر وتقرير إثبات حالة، وفي مجال البدال التمويني وجمعيتي والجمعيات الاستهلاكية، تـم تحرير 1150 محضرا، وفي مجال محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز تم تحرير 300 محضر،

وفي مجال الأســــواق والمحلات العامة تم تحرير 1600 محضر.



أهم المضبوطات خلال عام 2023 حتى سبتمبر 2023

• بطاقات تموينية 8500 بطاقة

• دقيق بلدى مدعم 385 طنا

• دقيق فاخر 46.7 طن

• نخالة 7.234 طن

• قمح محلى 16.2 طن

• سكر حر 40.788 طن

• سكر تموينى 88.492 طن

• أرز حر 43.593 طن

• أرز تموينى 12.574 طن

• زيت حر 2501 كرتونة

• زيت تموينى 6789 كرتونة

• ملح طعام 37.2 طن

• سجائر بانواعها 58418 علبة

• معسل 10872 علبة

• زيت طعام مجهول المصدر 30.755 طن

• اسمدة زراعية 20.75 طن

• مكرونة 14.631 طن

• لحوم مجهولة المصدر 4276 كيلو

• تونة 5000 علبة

• سمسم 21.6 طن

• علف 40 طن

• سولار 102880 لتر

• أسطوانات منزلى 249- اسطوانة زنة 12.5 كجم

• اسطوانات تجارى 344 اسطوانة زنة 25 كجم

• بنزين بأنواعه 3500 لتر

• زيت سيارات مجهول المصدر 32071 لترا

• طحينة مجهولة المصدر 3285 كيلو

• خل 12.126 طن

• مياة غازينة 1199 عبوة

• فول سودانى 5.450 طن

• عسل أســود 4.4 طن

• سمنة 3.63 طن

• مواد كيميائية جافة 11.25 طن

• مواد كيميائية سائلة 2.155 طن

• 105 طن سلع (أرز – فول – عدس)

• 120 طن (أعلاف كسر فول – فول صويا – دشيشة - ذرة بيضاء)

• عدد 17000 قطع تجميع كراسى مكتب بمخزن اكسسوارات كالون – شاسيه – قلاب كرسي – نجمة كرسي

• ضبط 20 طن سلع غذائية (أرز – مكرونة – زيت – سمنة – سكر)

• ضبط عدد 4 مصانع و7 أنشطة بدون ترخيص بادارة السادس من اكتوبر ومركز الجيزة

• وتم التحفظ على 21 طن سبرتو ابيض

• 15 طن بلاستيك كسر

• 50 طن بلاستيك خرز و1 طن سودا كاوية و5 طن ملحقات بلاتين

• 10 طن جلود حيوانات و3 طن غراء ألواح

• 13 طن ألومنيوم وعدد 7 صفيحة صاج عسل ابيض وزن الواحدة 20 كجم

• 34 كرتونة عسل وعدد 36 كرتونة عسل ابيض بكل واحدة 6 برطمانات وزن الواحد 1 كجم

• 40 برطمان مكسرات وزن الواحد 500 جرام

• ضبط مصنع طحينه فى منطقة الشرفا الصف بحيازة منتجات لصناعة الطحينة مجهولة المصدر

• بدون فواتيير للغش بأضافة مواد غير معلومة المصدر وبدون بيانات مما تتسبب فى ضرر للمواطنيين

• وبياناتها كالأتى

• كمية قدرها 5 آلاف طن بودره ذات اللون الابيض مجهولة المصدر وغير مدون على العبوات أي بيانات.

• شيكارة دقيق سياحي زنة الشيكارة ٢٥ كيلو بدون فواتير بإجمالي 1.25 طن.

• 2.050 طن سمسم (56 جوال أوزان مختلفة)

• 10 جراكن زيت غير مدون أي بيانات مجهول المصدر، كمية قدرها 200 لتر زيت)

• ضبط مصنع أحذية بدون ترخيص

• مصادرة 2000 كوتشى ماركات مقلدة و2 مكبس بارد و2 مكبس ساخن.