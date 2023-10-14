إصابة سائق و5 فتيات في انقلاب "توكتوك" ببني سويف

أصيب سائق توك توك و5 فتيات، اليوم السبت، في حادث انقلاب «توكتوك» أمام عزبة موريس على الطريق الزراعي بنى سويف - المنيا، بنطاق مركز بني سويف.

بلاغ بوقوع حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب توكتوك أمام عزبة موريس ووقوع إصابات، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى.

الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن المصابين وهم نادية سيد مخيمر 15 سنة مصابة بجروح وكدمات، ملك أحمد محمد 15 سنة مصابة بجروح وكدمات، مصطفي إيهاب عبد الباقي 27 سنة سائق، مصابًا باشتباه كسر الذراع الأيسر آلاء خالد رسلان 16 سنة مصابة بجروح وكدمات، شهنده ربيع عبد الصمد 16 سنة مصابة بجروح وكدمات، نهله عزام عطيه 16 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسري،وجميعهم مقيمون بقرية باروط.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل قسم الاستقبال.