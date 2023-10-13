الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات القافلة الدعوية بمسجد عمر  بن عبد العزيز في بني سويف

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لحضور فعاليات القافلة الدعوية التي انطلقت من مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف.

وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ سيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن والمساجد، الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالوزارة، الدكتور عبد الرحمن نصر  وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بأوقاف بني سويف، وهاني الجويلي رئيس المدينة وبحضور عدد من الواعظات بوزارة الأوقاف.

السكرتير العام المساعد يحضر جانبًا من فعاليات القافلة  الدعوية

وشهد السكرتير العام المساعد، جانبًا من فعاليات القافلة  الدعوية، التي تنفذها وزارة الأوقاف، وتضمنت  تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وابتهالات دينية  لكبار المبتهلين ، حيث تأتي القافلة الدعوية  في  إطار خطة  واهتمام وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

بني سويف قافلة الأوقاف عمر بن عبد العزيز السكرتير العام المساعد

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