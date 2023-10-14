"القاهرة الإخبارية": الجيش الأمريكى يعلن وصول مقاتلات "إف- 15" إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأمريكي عن وصول مقاتلات من طراز إف- 15 إلى الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال الجيش الأمريكي: "ملتزمون بالسلامة والأمن في الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل مسلحين حاولوا التسلل من لبنان، كما اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، حسبما أفاد التليفزيون الفلسطيني.

وقال التليفزيون الفلسطيني إنّ هناك إطلاق نار كثيفًا على القوات الإسرائيلية في جنين بعد اقتحامها.