نادى القصة يناقش ما كتبه القادة وأصحاب الرأى عن حرب أكتوبر

يقيم نادى القصة بالاشتراك مع صندوق التنمية الثقافية - فى الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر – ندوة تحت عنوان "رؤى المحدثين فيما كتبه السابقون.. قراءات فيما كتبة القادة وأصحاب الرأي حول حرب أكتوبر 1973، في الساعة السادسة مساء السبت الموافق 14 أكتوبر الجاري بمسرح الهناجر بالأوبرا.

وتـأتى الندوة بحضور المؤرخ والأكاديمي الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية، والشاعر والصحفي ماهر حسن، الكاتب الصحفي خيري حسن، القاص والروائي السيد نجم صاحب التجربة الحية فى معارك أكتوبر يدير المناقشة القاص والروائي حسن الجوخ، ويشرف على الندوة الكاتب والناقد شوقي عبد الحميد المشرف والمسؤول عن برنامج ندوات نادي القصة.

المؤرح جمال شقرة

حرب أكتوبر

تعد حرب أكتوبر بمثابة أبرز الحروب في تاريخ مصر الحديث، فهي خامس الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام) وحرب الاستنزاف (1967-1970).

وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.

بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر/ 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة.

وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو المادي.

أما عن نادي القصة

ناد ثقافي مصري يضم عددا من الروائيين المصريين، أسسه في السبعينيات الأديب يوسف السباعي للرواد وضم الأديب توفيق الحكيم والأديب محمد تيمور والأديب إحسان عبد القدوس والأديب أمين يوسف غراب والأديب محمد عبد الحليم عبدالله والأديب نجيب محفوظ والأديب عبد الحميد جودة السحار والأديب ثروت أباظة والأديب طه حسين والأديب محمود تيمور والأديب محمد فريد أبو حديد والأديب علي أحمد باكثير والأديب يحيى حقي والأديب عزيز أباظة والأديبة عائشة عبد الرحمن والأديبة سهير القلماوي والأديب مصطفى محمود والأديب صالح جودت والأديبة هدى جاد والأديب محمود السعدني ورواد الأدب الروائي.

ترأس نادى القصة كل من: "توفيق الحكيم، يوسف السباعى، ثروت أباظة، نجيب محفوظ".