أول ظهور لشقيقة سعاد حسنى مع منى الشاذلى

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن الفنانة سعاد حسني رحمها الله، ليست بحاجة لمناسبة حتى نتذكرها، وإنما هي موجودة بأعمالها وأغانيها وابتسامتها وروحها ورحيلها الغامض، فهي الغائبة الحاضرة.

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج "معكم" على قناة ON، أن هناك أكثر من مناسبة للحديث عن سعاد حسني، منها على سبيل المثال، اختيار مهرجان الإسكندرية الدولي فيلم "خلي بالك من زوزو" ضمن أجمل 100 فيلم في السينما المصرية، لافتة إلى أن سعاد حسني موجودة بإطلالتها وبصوتها وحكايتهاليس فقط في الأفلام وإنما أيضًا عند أسرتها.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، لشقيقة الفنانة سعاد حسني الصغيرة، جيهان عبدالمنعم التي عاشت مع الفنانة سعاد حسني فترة ليست بقليلة في شقتها بالزمالك، وذلك في أول ظهور إعلامي لها.