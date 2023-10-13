الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مفكر سياسى يكشف سر اختيار يوم 7 أكتوبر لشن معركة "طوفان الأقصى"

غزة
غزة

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن اختيار المقاومة الفلسطينية لشن هجمات معركة "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي، له هدف مقصود، حيث يكون في الذكرى الخمسين لحرب 6 أكتوبر، وتذكير الإسرائيليين بأن الاحتلال لا يمكن أن يدوم.

وأضاف "هلال" خلال لقائه في برنامج "مصر جديدة"، الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، والمٌذاع عبر شاشة "إي تي سي"، أن معركة "طوفان الأقصى" تعتبر رسالة واضحة للطرف الإسرائيلي، بأن الأمن والسلام ليس طريقهما القوة، وأن في النهاية من خلال المفاوضات والمباحثات سنصل إلى حل سلمي.

وأوضح المفكر السياسي أن هناك كارثة حقيقية تحدث الآن بشأن المواطنين الفلسطينيين، حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لابد من نزوح 1.2 مليون فلسطيني من الشمال إلى جنوب قطاع غزة، والغريب في الأمر، أن الدول الأوروبية التي تتدّعي احترامها لحقوق الإنسان، لم ترفض هذه الجريمة الإنسانية في حق الفلسطينيين.

غزة فلسطين إسرائيل طوفان الأقصى مصر وفلسطين

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