الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هيئة قضايا الدولة تعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠٢٣.

وحددت الهيئة عده شروط للتقديم حيث ذكر الإعلان أن يشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى مايلي:

- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمره عن ( ۳۰ ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان

- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة

المختصة بقضايا الدولة

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

 

وحددت الهيئة مكان سحب الملفات حيث ذكرت أنه يتم سحب ملف التقديم من مقر نادي مستشارى قضايا الدولة الكائن:

ش أبو الفدا - الزمالك – القاهرة نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصري تدفع من خلال فورى على كود رقم ٨٨٤٠ مع الاحتفاظ بإيصال السداد

ويلزم لسحب الملف تقديم:

الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٤ حتى نهاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦

- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل ( الليسانس ).

- أصل إيصال الدفع.

تسجيل طلبات التعيين من خلال

الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg)

خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١١ إلى يوم ٢٠٢٣/١١/٢٣

- يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة بإستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من

خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- يتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت ٢٠٢٣/١٢/١٨ إلى يوم

الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١١ طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة

وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

- لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة.

- جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لايجوز استردادها.

هيئة قضايا الدولة طلبات التعيين وظيفة مندوب مساعد خريجي كليات الحقوق الشريعة والقانون الشرطة دفعة ٢٠٢٣

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