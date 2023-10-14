السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

جميلة نصر نقيبا.. تعرف على نتيجة انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء البشريين الفرعية بالإسماعيلية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء البشريين الفرعية بالإسماعيلية، فوز الدكتورة جميلة نصر بمقعد نقيب أطباء الإسماعيلية، كما فاز بمقعدين فوق السن كلا من الدكتور سعيد الشربيني نقيب أطباء الإسماعيلية الأسبق، والدكتور عمر حسونة، كما فاز بمقعدين تحت السن كلا من الدكتور أحمد نادر نجم، والدكتور لؤى سامي.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للأطباء البشريين باب التصويت تمهيدًا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة عقب انتهاء الوقت المحدد لإجراء التصويت والذي بدأ منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

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