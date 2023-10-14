السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أمين الجنة النقابية للعاملين بالصحة: مكملين مع الرئيس السيسى لنهاية المشوار (فيديو)

حنان إسماعيل
حنان إسماعيل

اجتمع المصرييون في الشوارع والميدان ليعلنوا دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبينه بفترة رئاسية جديدة لاستكمال المسيرة التي حققها في فترة زمنية قصيرة.

وقالت حنان إسماعيل، الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالصحة: "أؤيد الرئيس السيسي من أجل الأمان لأبنائنا، ومكلمين لنهاية المشوار، الرئيس البطل، إحنا معاك ياريس علشان خاطر مصر تستقر والأمن والأمان لنا ولأبنائنا".

وأضافت:" ياريت نبص للبلاد الأخرى، علشان نتأكد أن مصر والمصريين فى نعمة كبيرة، كمل ياريس وإحنا وراك وفي ضهرك".

الجدير بالذكر أنه من ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة، مجمعات صوامع غلال للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح، المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة.

ومن إنجازات الرئيس السيسي أيضًا، افتتاح مطار البردويل الدولي، مطار سفنكس الدولي، مطار العاصمة الإدارية الجديدة، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، القمر الصناعي "طيبة- 1"، مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس، المنطقة الاستثمارية ببنها، المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، ترميم القطار الملكي، مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، مصنع كيما "2" لإنتاج الأسمدة بمحافظة أسوان،  المرحلة الأولى من مزرعة "توشكى"، مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية.
 

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