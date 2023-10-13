حلمي العفني نقيبا لأطباء بورسعيد

انتهت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة الأطباء بـ محافظة بورسعيد من فرز أصوات الناخبين، وذلك في الانتخابات التي أجريت اليوم من التاسعة صباحا وحتى الخامسة.

وأدلي 392 ناخبا باصواتهم في الانتخابات التي أجريت بين 3 مرشحين على منصب النقيب العام لمحافظة بورسعيد، وجاءت الأصوات الصحيحة بعدد 384 صوتا، والباطلة 8 أصوات، بإجمالي 392 صوتا.

نقيب الأطباء ببورسعيد

وفاز بمنصب نقيب أطباء بورسعيد الدكتور حلمي العفني بعدد 160 صوتا، وحصل المرشح الخاسرين على 145 صوتا لـ الدكتور حسن الإسناوي، و79 صوتا لـ أبو المعاطي الشريف.

انتهت اللجنة القضائية برئاسة المستشار أسامة أبو السادات، قبل قليل من فرز أصوات الناخبين لـ المرشحين بالنقابة العامة علي مستوي الجمهورية، وذلك على منصبي النقيب العام ومقعد فوق السن.



أسامة عبد الحي المرشح علي منصب نقيب أطباء مصر الأعلي أصواتًا ببورسعيد



وحصل الدكتور أسامة عبد الحي والذي يحمل رقم 3 والمرشح على مقعد نقيب الأطباء على أعلى أصوات 159 صوتا، بينما حصل أبو المجد الهواري علي 14 صوتا، وحصل أحمد حسين علي 25 صوتا، وحصل ايهاب الطاهر علي 141 صوتا، وحصل عبد الالاه حجازي علي صوتين، ولم يحصل علي كامل علي اصوات، وحصل محمد سلامة علي 39 صوتا، وحصل محمد طنطاوي علي صوت واحد، وحصل محمد منير علي 8 أصوات.



مقعد فوق السن

وفي انتخابات فوق السن والمرشح لها علي مستوي الجمهورية 21 طبيب، حصل المرشح إبراهيم الزيات علي 214 صوتا، وحصل ابو بكر القاضي على 139 صوت ، واحمد العيوطي 54 صوت، واحمد خفاجي 25 صوت، واحمد شوشه 156 صوت، واسامه لطفي أبو زيد 29 صوت، واسحاق صبحي 16 صوت، والسيد عبد الستار 12 صوت، وامنيه ابراهيم 28 صوت، وانجي الغيطاني 15 صوت، وجرجس رزق الله 77 صوت، ورافت الشافعي 24 صوت، ورشوان شعبان 93 صوت، ورضا محمدين 8 اصوات، وعلي عدلي دمرداش 8 اصوات، وكريم سالم 98 صوت، ومحمد ياسين العطار 27 صوت، ومحمود محجوب 15 صوت، وهيثم عبد الحافظ 15 صوت، ووفاء ادوار 23 صوت، وياسر السيد 19 صوت.



وقام بالتصويت في محافظة بورسعيد 411 طبيب، وجاءت الأصوات الباطلة بعدد 22 صوت، والصحيح 389 صوت.