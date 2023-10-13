الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسامة عبد الحي المرشح على منصب نقيب أطباء مصر الأعلى أصواتًا فى بورسعيد

جانب من اعمال الفرز
جانب من اعمال الفرز

انتهت اللجنة القضائية برئاسة المستشار أسامة أبو السادات، قبل قليل، من فرز أصوات الناخبين لـ المرشحين بالنقابة العامة على مستوى الجمهورية، وذلك على منصبي النقيب العام ومقعد فوق السن.


أسامة عبد الحي المرشح على منصب نقيب أطباء مصر الأعلى أصواتًا ببورسعيد

وحصل الدكتور أسامة عبد الحي والذي يحمل رقم 3 والمرشح على مقعد نقيب الأطباء على أعلي أصوات 159 صوتا، بينما حصل أبو المجد الهواري على 14 صوتا، وحصل أحمد حسين على 25 صوتا، وحصل ايهاب الطاهر على 141 صوتا، وحصل عبد الالاه حجازي على صوتين، ولم يحصل علي كامل على أصوات، وحصل محمد سلامة على 39 صوتا، وحصل محمد طنطاوي على صوت واحد، وحصل محمد منير على 8 أصوات.

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مقعد فوق السن

وفي انتخابات فوق السن والمرشح لها على مستوى الجمهورية 21 طبيبا، حصل المرشح إبراهيم الزيات علي 214 صوتا، وحصل ابو بكر القاضي على 139 صوت 
، واحمد العيوطي 54 صوت، واحمد خفاجي 25 صوت، واحمد شوشه 156 صوت، واسامه لطفي أبو زيد 29 صوت، واسحاق صبحي 16 صوت، والسيد عبد الستار 12 صوت، وامنيه ابراهيم 28 صوت، وانجي الغيطاني 15 صوت، وجرجس رزق الله 77 صوت، ورافت الشافعي 24 صوت، ورشوان شعبان 93 صوت، ورضا محمدين 8 اصوات، وعلي عدلي دمرداش 8 اصوات، وكريم سالم 98 صوت، ومحمد ياسين العطار 27 صوت، ومحمود محجوب 15 صوت، وهيثم عبد الحافظ 15 صوت، ووفاء ادوار 23 صوت، وياسر السيد 19 صوت.

وقام بالتصويت في محافظة بورسعيد 411 طبيب، وجاءت الأصوات الباطلة بعدد  22 صوت، والصحيح 389 صوتا.

انتخابات نقابة نقابة الأطباء بورسعيد فوز

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