البطل محمد المصرى "صائد الدبابات": كان عندى ثقة فى قيادتى وسلاحى

قال البطل محمد المصري "صائد الدبابات" بحرب أكتوبر: أخذت من الجرعات الدينية ما يكفيني حتى لا أخشى التضحية، كما أنني لدي ثقة في قائدي وفي الصاروخ وفي كل شيء، ولا ينقصنا إلا توفيق الله سبحانه وتعالى.

مهمتان للبطل محمد المصري

وأضاف البطل محمد المصري “صائد الدبابات” خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أن الخوف كان موجودًا ولكن ليس بالدرجة التيتيمنعني أن أفعل شيئا معينا، متابعًا: “كان لي مهمتان في الحرب؛ المهمة الأولى صد هجوم العدو المفاجئ أثناء عملية العبور والاقتحام، المهمة الثانية أن أزرع نفسي وسط قوات العدو عندما كنت مجندا”.