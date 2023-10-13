الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صائد الدبابات بحرب أكتوبر: أمى كانت تقول لى دائمًا "خليك راجل"

البطل محمد المصري
البطل محمد المصري

قال البطل محمد المصري "صائد الدبابات" بحرب أكتوبر، إن لقب صائد الدبابات لم يأت من فراغ، إنما هو حصاد سنوات.

وأضاف البطل محمد المصري خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أن ما جعلني صائدًا للدبابات بعد فضل الله سبحانه وتعالى، هي أمي السيدة البسيطة رحمها الله، والمقدم شهيد صلاح عبدالسلام قائدي في الحرب. 

دور والدته في تكوين شخصيته

وتابع: "والدي توفي وأنا في الصف الخامس الابتدائي، وكنت أنا أكبر إخوتي، حيث كنا أربعة أولاد وبنتين، وعندما دخلت القوات المسلحة كمجند، كانت أمي تقول لي "خليك راجل"، وهذه الجملة فكرت فيها لسنوات، أنا كنت شابا وفيا رجولة لكن ماذا كانت تقصد أمي بـ"خليك راجل" وقد استوعبت هذه الجملة مع أول صاروخ وأول دبابة، لأن الصاروخ قبل الحرب كان ثمنه 500 دولار وارتفع ثمنه أثناء الحرب من 500 دولار إلى 1500 دولار، وكان يقيني أن ثمنه من دم الشعب ودم أبويا وأمي".

صائد الدبابات محمد المصري حرب اكتوبر نصر أكتوبر 50 سنة انتصار أكتوبر

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