الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إعتداء قوات الاحتلال على طاقم القناة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

كشفت دانا أبوشمسية، مراسل القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، تفاصيل الاعتداء على طقم القناة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، مع الإعلامي أحمد فايق، إنه كان هناك اعتداء مباشر من قوات الاحتلال على الأطقم الصحفية والإعلامية، إذ أطلقت قوات الاحتلال قنبلتي غاز مسيلة للدموع ما أثر على تغطية الأطقم للأحداث.

وأضافت «أبوشمسية» أنه بعد تدخل متطوعوا الهلال الأحمر والإسعاف الفلسطيني لعلاجهم، واصلوا مهمتهم الإعلامية.

وتابعت: «نحن الآن بصحة وسلامة، وطلعنا بأقل الأضرار»، مشيرة  إلى أنه كل فلسطيني يقاوم بطريقته، والإعلام هو رسالة، ورسالتهم المهنية تنطلق بأن هذا من واجبهم الوطني قبل أن يكون واجبهم المهني.

وأكدت أن هناك شغف وتحدي وقوة، فأصحاب الحق لا يخافون، ولكن في المقابل يجب الحفاظ على الأمن والسلامة لاستمرار التغطية، لافتة إلى أن المهم لديهم ليس الوصول لتغطية أو صورة عظيمة ولكن المهم ضمان وصول هذه الصورة ونقلها وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم أجمع.

القدس القاهرة الإخبارية في القدس القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الاسرائيلى يبدأ شن هجوم واسع على غزة الآن

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

تفاصيل.. جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 وموعد صرف العلاوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا