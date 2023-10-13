مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إعتداء قوات الاحتلال على طاقم القناة

كشفت دانا أبوشمسية، مراسل القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، تفاصيل الاعتداء على طقم القناة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، مع الإعلامي أحمد فايق، إنه كان هناك اعتداء مباشر من قوات الاحتلال على الأطقم الصحفية والإعلامية، إذ أطلقت قوات الاحتلال قنبلتي غاز مسيلة للدموع ما أثر على تغطية الأطقم للأحداث.

وأضافت «أبوشمسية» أنه بعد تدخل متطوعوا الهلال الأحمر والإسعاف الفلسطيني لعلاجهم، واصلوا مهمتهم الإعلامية.

وتابعت: «نحن الآن بصحة وسلامة، وطلعنا بأقل الأضرار»، مشيرة إلى أنه كل فلسطيني يقاوم بطريقته، والإعلام هو رسالة، ورسالتهم المهنية تنطلق بأن هذا من واجبهم الوطني قبل أن يكون واجبهم المهني.

وأكدت أن هناك شغف وتحدي وقوة، فأصحاب الحق لا يخافون، ولكن في المقابل يجب الحفاظ على الأمن والسلامة لاستمرار التغطية، لافتة إلى أن المهم لديهم ليس الوصول لتغطية أو صورة عظيمة ولكن المهم ضمان وصول هذه الصورة ونقلها وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم أجمع.