لواء طيار: سلاح الجو خسر 11 طائرة خلال الضربة الاولي

أكد اللواء طيارسمير عزيز أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة خاصة بعنوان "يوميات النصر" على قناة “dmc”، أن سلاح الجو خسر بعض الطائرات خلال الضربة الجوية الأولى، قائلًا:"الخسائر مش كبيرة".

وتابع اللواء عزيز، أن القوات الجوية خسرت 11 طائرة فقط خلال الضربة الاولي التي شاركت بها 220 طائرة، 5 طائرات في شمال سيناء و6 طائرات بجنوب سيناء.

وأضاف أن من بينها طائراتين سقطوا في الماء بسبب تحليقهم على مستوى منخفض..

ونوه إلى أنه من الصعوبات التي وجهت القوات الجوية، هو نوع الطائرات حيث كانت تمتلك إسرائيل طائرات حديثة مثل “ميراج وفانتوم”، مقارنة بطائرتنا المتمثله في "المج 21".