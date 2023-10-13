الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غدًا الاحتفال بعيد القوات الجوية.. وكل ما تريد معرفته عن معركة المنصورة

الاحتفال بعيد القوات
الاحتفال بعيد القوات الجوية

تحتفل غدًا القوات الجوية المصرية بعيدها، الموافق يوم 14 أكتوبروالذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة، وقد ساهمت القوات الجوية منذ إنشائها في عدة حروب، وكان لها العديد من الانتصارات والمعارك المتميزة يذكر التقرير التالي بعضًا منها:

أبطال القوات الجوية: الضربة الأولى دمرت 95% من أهداف العدو

 

معركة المنصورة

وقعت معركة المنصورة الجوية في 14 أكتوبر 1973، خلال أحداث حرب السادس من أكتوبر، حيث حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير القواعد الجوية الرئيسية  في طنطا والمنصورة والصالحية فتصدت لها الطائرات المصرية، وكان هذا أكبر هجوم جوي تشنه إسرائيل ضمن سلسلة من الهجمات الجوية التي استهدفت المطارات المصرية بقوة قُدرت بحوالي 200 طائرة إسرائيلية وقد انتهت المعركة بفشل الطائرات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها من الهجوم وانسحابها، وتعتبر معركة المنصورة الجوية ضمن أكبر المعارك الجوية من حيث عدد الطائرات المشاركة وأطولها من حيث الفترة الزمنية المُقدرة بنحو 53 دقيقة. 

وبدأت المعركة عندما أنذرت الرادارات المصرية، باقتراب الطائرات الاسرائيلية، من ناحية البحر المتوسط. 

أهمية معركة المنصورة الجوية

اكتسبت تلك المعركة أهميتها لأنها أو معركة في العصر الحديث، تستخدم فيها أدوات حربية حديثة، ولطول مدة المعركة وأبرزت كفاءة عناصر التوجيه الأرضي في غرف عمليات المطارات المصرية، والتي نجحت مع هذا الكم من الطائرات في الجو طوال مدة المعركة في إتمام مهمتها على أكمل وجه؛ مثل إعادة تزويد الطائرات المصرية بالوقود، وإعادة تسليحها، والتأكد من السلامة الفنية للطائرات.

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