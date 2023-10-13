الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ78% من الأصوات.. محمد عثمان يفوز بمقعد نقيب الأطباء بالفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لأطباء محافظة الفيوم، برئاسه المستشار عطيه طايع، منذ قليل، عن فوز الدكتور محمد عثمان بالمقعد بعد حصوله على نسبة 78%.من الأصوات الصحيحة.

وقال الدكتور محمد عثمان، نقيب أطباء الفيوم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" بعد إعلان النتيجة، إنه شرف عظيم أن تسنح له الفرص لخدمة أطباء الفيوم.

وتم اختيار نقيب الأطباء بالمحافظة من المرشحين الاثنين  للمنصب، وهما: الدكتور خالد الخشاب عميد كلية طب الفيوم السابق، والدكتور محمد عثمان الأمين العام لنقابة أطباء الفيوم.

وخاض الانتخابات الدكتور محمد علي للنقابة العامة على مستوى وجه قبلي، والدكتور كرم سالم مدير مستشفى الباطنة بجامعة الفيوم، للمنافسة على مستوى النقابة فوق السن.

ومن بين الأطباء الذين فازوا بمقاعد الأعضاء بالتزكية: الدكتور أحمد رشوان، والدكتور أحمد والي.

فوز محمد عثمان مقعد نقيب الأطباء الفيوم انتخابات النقابة الفرعية لأطباء محافظة الفيوم مديرية الصحة

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