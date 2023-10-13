الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: كلمة السيسى أكدت على الدعم المصرى التام للشعب الفلسطينى

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد  النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أهمية كلمة الرئيس السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية، قائلًا: "إنها جاءت واضحة تمامًا وتحمل رسائل مباشرة للداخل والخارج وفي مقدمتها، أهمية إخراج المدنيين في غزة خارج دائرة الانتقام، من جانب الاحتلال الإسرائيلي، واستعداد مصر للقيام بدور الوساطة بين جميع الأطراف من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات وإحياء خيار السلام"، قائلًا: "إنها كلمة شديدة الأهمية في توقيت عصيب".

ولفت الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المرحلة الحالية التى تمر بها المنطقة صعبة للغاية، وتتطلب من الجميع العمل من أجل احتواء التصعيد ووقف الاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس السيسي على حرص مصر على وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وأن مصر لن تتوقف عن بذل الجهود من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، في إطار ما تملكه من إمكانات وقدرات.

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وقال عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي أكدت حرص مصر على تأكيد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، نابع من عقيدة راسخة في نفوسنا وضمائرنا، كما أن كلمة الرئيس السيسي، وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته من أجل العمل على توفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وإيقاف هذه الحرب، وما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم وحرب إبادة وعدوان إسرائيلي مستمر.

ونوه نائب مستقبل وطن، بما قاله الرئيس السيسي حول دور الشعوب في الحفاظ على صمود الأوطان من خلال إدراك حجم التحديات التى تواجهنا على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية الآن.

واختتم النائب مدحت الكمار بأن مصر مع فلسطين والشعب الفلسطيني قلبًا وقالبًا، وعلى استعداد لتقديم كل المساعدات مع الحفاظ على سيادة مصر وحرمة أراضيها والرسالة واضحة للغاية، ويجب على القادة الإسرائيليين أن يعرفوا أن التمادي في الحرب ستكون نتائجه مروعة على الجميع ولا حل سوى التسوية والسلام.

النائب مدحت الكمار مجلس النواب مستقبل وطن الرئيس السيسي الكليات العسكرية

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