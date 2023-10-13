الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل حملات التبرع بالدم في جميع المحافظات لدعم الأشقاء في فلسطين "فيديو"

حياة كريمة تشارك
حياة كريمة تشارك في الحملة للتبرع بالدم

شهدت مصر اليوم الجمعة، أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية  بمختلف المحافظات لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعرضت فضائية “دي إم سي” تزاحام المواطنين، للمشاركة في أكبر حملات موسعة للتبرع بالدم في جميع المحافظات لدعم الأشقاء في فلسطين.

التحالف الوطني يطلق حملة للتبرع بالدم

أطلقت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان، أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار “قطرة دماء تساوي حياة” بمختلف الجامعات، لصالح الأشقاء في فلسطين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء.

ودعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية بأشكالها كافة، حتى تحسن الأوضاع.

كما أطلق أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع وزارة الصحة، سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات.

حياة كريمة تشارك في الحملة للتبرع بالدم

تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين"، شاركت  مؤسسة حياة كريمة، في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت اليوم في كافة محافظات الجمهورية.

وأعربت المؤسسة، عن أسفها الشديد للأحداث التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وأعلنت عن جمع التبرعات وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من دورها الريادي داخل وخارج مصر.

حياة كريمة تشارك في الحملة للتبرع بالدم التحالف الوطني يطلق حملة للتبرع بالدم

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