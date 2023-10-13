وزير الخارجية القطرى: نصف غزة يتعرض للتدمير

قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الجمعة، إن نصف غزة يتعرض للتدمير، مشيرًا إلى عمل الدوحة على وقف الأعمال العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بالدوحة، تزامنًا مع تصاعد القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

وقال وزير الخارجية القطري: "نصف غزة يتعرض للتدمير ويجب توفير الحماية للمدنيين والسماح بإيصال المساعدات".

وأكد أن "قطر تعمل من أجل وقف الأعمال العسكرية وعودة المدنيين في غزة إلى بيوتهم".

وفي وقت سابق الجمعة، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، خلال استقباله بلينكن، أهمية عدم اتساع رقعة العنف إقليميًا جراء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددًا على موقف بلاده بإدانة استهداف المدنيين.

وفي وقت سابق الجمعة، التقى بلينكن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، قادمًا من إسرائيل، بعد أن التقى نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، ضمن جولته في المنطقة.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.