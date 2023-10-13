حماس تعلن إطلاق رشقة صاروخية نحو تل أبيب ردًا على استهداف غزة

أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين في القطاع.

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل أبيب جراء سقوط صاروخ.

وأعلنت عن تسجيل إصابات في رحوفوت جراء الصاروخ، وفق وكالات.

وكانت كتائب القسام، أعلنت صباح الجمعة، عن مقتل 13 أسيرًا لديها، بينهم أجانب، جراء القصف المكثف الذي نفذته قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان: "أن 6 من هؤلاء الأسرى قُتلوا في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة وفي 3 أماكن مختلفة أصابها القصف".

وقبل أيام أعلنت كتائب القسام، عن مقتل 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها جراء قصف قوات الاحتلال، ونشرت صورة أحدهم.

وحسب بيان لجيش الاحتلال، صباح اليوم، هناك 120 إسرائيليًا محتجزا لدى حماس، تم إبلاغ عائلاتهم بذلك، وذلك بالإضافة إلى 1300 سقطوا قتلى جراء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة بقيادة حماس.

حصيلة عدوان الاحتلال

وأدى القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 1700 فلسطيني، بينهم أكثر من 400 طفل، كما أصيب نحو 7 آلاف آخرين، ونزح ما يزيد على 400 ألف من منازلهم.

وقالت الصحة الفلسطينية في آخر بيان لها بالخصوص: "إن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1799 قتيلًا وأكثر من 6388 جريحًا في غزة، وإلى 44 قتيلًا وأكثر من 700 جريح في الضفة الغربية المحتلة".

ووفقًا لوزارة الصحة، فقد وصل نحو 250 جريحًا إلى مشافي الضفة الغربية اليوم الجمعة.

واندلعت سلسلة مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنين والعروب والخليل وطولكرم وبيت فوريك وبيت لحم بالضفة الغربية خلال جمعة الغضب، عقب منع الشرطة الإسرائيلية للمصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وتلا ذلك اعتداء مجموعة من المستوطنين على مصلين فلسطينيين وأطلقوا النار باتجاههم أثناء خروجهم من صلاة الجمعة في أحد المساجد شرق مدينة يطا بالخليل، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني.