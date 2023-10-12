بلينكن: "لم آت إلى تل أبيب كوزير خارجية وإنما كيهودى"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لم يأت لـ إسرائيل كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكنه كيهودي.

تقديم المزيد من الدعم لإسرائيل

وأشار، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من تل أبيب، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن ما قامت به حركة حماس أمر مروع وصعب للغاية وستزيد من الوقوف بجانب إسرائيل يومًا بعد يوم.

ونوه بلينكن بأن الرسالة التي يحملها من الرئيس الأمريكي جو بايدن والولايات المتحدة الأمريكية ككل لإسرائيل هي الوقوف الدائم والمستمر بجانبهم.

فيما رحب بتشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية والقوة التي تعكسها، خاصة وأن حماس لا تعمل لصالح الفلسطينيين في غزة وتستولي على موارد القطاع وهي تسعى لتدمير إسرائيل وقتل اليهود.