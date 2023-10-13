الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إكسترا نيوز: 40 كيسًا بالمنوفية و83 بالغربية ضمن حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى

حملات التبرع بالدم
حملات التبرع بالدم لأهالي غزة

أكد المصريون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من خلال أكبر حملة للتبرع بالدم بكافة محافظات مصر، والتي تعتبر جزءًا بسيطًا للمساندة فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال.

أوضحت قناة "إكسترا نيوز"، أن حملة التبرع بالدم التي شملت محافظات مصر، نتج عنها تجميع 40 كيسًا بمحافظة المنوفية، الفيوم 33 كيسًا، الغربية 83 كيسًا، طنطا 43 كيسًا، المحلة الكبري 40 كيسًا من الدم.

يذكر أن  المعدل اليومي للتبرع بالدم لوزارة الصحة والسكان في اليوم الكامل كان يعادل 40 كيسًا، الأمر الذي يجعل الحملة من أكبر حملات التبرع بالدم التي شهدتها مصر.

وقد نقلت قناة "إكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا من مختلف محافظات مصر، والتي تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم، دعمًا للشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

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