إزالة وإيقاف 44 حالة تعد ومخالفات بناء فى بني مزار والمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والتي أكد خلالها على ضرورة المتابعه المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجها برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة إنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٣٣ حالة إزالة تعدى على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص، حيث قام سامي رشاد نائب رئيس المركز ومينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومحمد عيد رئيس حى غرب ومحمد ابو الليل رئيس حى شمال واحمد بهلول مدير إدارة الإزالات والإشغالات بالمركز بإزالة التعديات علي النحو الآتى: فك شدة خشبية مجهز للصبة الخرسانية بطريق أبو حرب علي مساحة قراط ونصف وازالة ٥ حالات تعد على أرض زراعية، ٣ حالات بحوض فتح الباب علي مساحة قيراطين و١٢سهم وحالة بحوض الشيخ احمد إصلاح زراعي على مساحة قيراطين وحالة بحوض واصف علي مساحة ١٦سهم وردم ٥ حالات حفر خارج الحيز العمراني الأولى على مساحة ٧٠٠ متر وإزالة تعدى على أرض أملاك دولة بجوار هندسة كهرباء بنى مزار وهدم سور بطرق صندفا على مساحة ٢٠٠متر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بني مزار أن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية ومسئول الإصلاح الزراعى والجمعية الزراعية وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة تمكن من إزالة ٨ حالات تعدى على ارض زراعية خارج الحيز العمراني، ٥ حالات بحوض النجيلة/ القصبى على مساحة ٣قراريط ونصف وحالتين بحوض ظهر الجمل على مساحة قيراط ونصف،و حالة بحوض المشرقه نزلة الدليل حفر سملات وقواعد خرسانيه على مساحة قيراط الى جانب إزالة وردم لبشه معده للصبه حوض النجيله/ القصبى وإيقاف الأعمال بصبة اعمدة خرسانيه بالقصبى كما إزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٤ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية ساقولا والجرنوس على مساحة ٣ قراريط و١٨ سهم وقام عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الإزالات والتنظيم والإشغالات بإزالة ٦حالات تعدى على أرض زراعية خارج الحيز العمراني مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ـ إزالة 11 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقرى مركز المنيا

وأعلن اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن قرى المنيا نظمت حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء العشوائى.

وخلال الحملات رصد قسم التنظيم والمتغيرات بقرية صفط الخمار حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة ٥٠ متر بعزبة سلطان باشا وتم التعامل الفورى معها كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية البرجاية من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالمهد بمساحة ١٨ سهم بعزبة الجبرتى التابع لقرية البرجايه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وفى نفس السياق تمكن قسم التنظيم بقرية بنى محمد سلطان من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لثلاثة حالات تعدى الاولى بقرية بنى مهدى. بمساحة ٦سهم والثانيه بمنشأة الحواصليه بمساحة قيراط والثالثه باالتل التابع للوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان بمساحة قيراط وتم التعامل الفورى معهم كما تمكنت الوحده المحليه بقرية طوخ الخيل من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لأربع حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ٧٠٠ متر وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا