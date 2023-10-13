طبيبة تحث المواطنين للتبرع بالدم للفلسطينيين (فيديو)

قالت آية اسماعيل، مسؤولة في جمعية رسالة للأعمال الخيرية، إنهم انطلقوا اليوم بحملات التبرع بالدم تحت شعار "هنا القاهرة هنا غزة" تحت مظلة التحالف الوطني، لافتة إلى أنهم يسعون لسد الحاجة والعجز لدى أشقائنا في فلسطين وحاجتهم للدم ودعوة المواطنين للتبرع بالدم.

وأكدت على أنه لا يوجد أي مخاوف من التبرع بالدم، حيث أنه قبل التبرع يتم التحدث مع الشخص المتبرع لمعرفة حالته الصحية بالكامل وتوقيع كشف طبي عليه ومن لا تتناسب حالته الصحية للتبرع من الممكن أن يكون متطوع مع الحملة، قائلة "أحنا في الأول والأخر بنعمل كدة عشان إنقاذ روح مش هنأذي روح تانية مقابل دا".

وأوضحت بعض التعليمات الخاصة بالتبرع، فعلى الشخص المتبرع أن يتناول وجبة طعام قبل التبرع بساعة واحدة ولا يمكن للمتبرع أن يكون صائم، ولابد من تناول العصائر بعد اللجنة بنصف ساعة، مشيرة إلى أن هناك فريق طبي متكامل للحفاظ على صحة المتبرعين.

التبرع بالدم

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة

أماكن التبرع بالدم بالمحافظات

ووفرّت الدولة العديد من الأماكن للتبرع بالدم من خلالها، حيث يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية، مدينة الطلبة بالجيزة، مؤسستيِّ "صنَّاع الحياة" و"شفاء الأورمان"، المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي - المهندسين مصدق.

كما تم توفير أماكن عدة في مختلف المحافظات للتبرع بالدم من بينها:

- الإسكندرية: مسجد القائد إبراهيم میدان المرسي أبو العباس.

- الفيوم: أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة.

- أسيوط: ميدان أم البطل.

- البحيرة: كفر الدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد.

- كفر الشيخ: برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية مسجد داود.

- الإسماعيلية: جامع أبو بكر الصديق ميدان الجمهورية الجامع الإسماعیلي میدان المطافي.

- المنوفية: میدان صدناوي.