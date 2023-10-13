الشباب الأكثر توافدًا على حملة التبرع بالدم لصالح أهل غزة بالدقى

سيطرت فئة الشباب على حملة التبرع بالدم بجمعية رسالة للأعمال الخيرية بمنطقة الدقي، حيث ظهر العديد من الشباب منذ صباح اليوم الراغبين في التبرع بالدم لصالح أهل غزة، بجانب عشرات المواطنين من مختلف الفئات.

وتوافد عشرات المواطنين على مقر جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمنطقة الدقي شارع مصدق، للتبرع بالدم لصالح أهل غزة خلال الساعات الجارية، وذلك دعمًا من المصريين لأشقائنا في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وتمركزت سيارة التبرع بالدم أمام مقر الجمعية منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة استعدادًا لاستقبال المواطنين وبدء حملة التبرع بالدم لأهالي غزة.

حملة التبرع بالدم

حملة التبرع بالدم

حملة التبرع بالدم