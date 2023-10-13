الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

اتصال وزير الخارجية
اتصال وزير الخارجية ونظيره البريطاني

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، عن أن سامح شكري  وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة، من چيمس كليڤرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لمتابعة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني على جبهات متعددة. 

وركزت محادثات الوزيرين على تناول كل أبعاد ومخاطر التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بما فى ذلك دعوة المواطنين لترك منازلهم والانتقال إلى جنوب القطاع.

قلق مصري من خطورة الأوضاع في غزة

وأكد شكري لنظيره البريطاني على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البري، نظرًا لما سينطوي عليه هذا التصعيد من تعريض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين لمخاطر جمة لا يُمكِن التنبؤ بعواقبها.

وأعرب شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث جدد التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، والنأي عن تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.

وزير خارجية تركيا يزور مصر.. ومؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى

الاتحاد الأوروبى يعلن دعم دعوة مصر لإرسال المساعدات لأهالى غزة عبر مطار العريش

ونوه إلى أن الأمر يتطلب جهودًا دولية منسقة، وفي إطار التزامات الدول بأحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، إزاء الحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

الاتصال الثاني خلال 5 أيام

وأكد وزير الخارجية أن مسئولية مجلس الأمن والدول الفاعلة وذات التأثير على المسرح الدولي أن تبذل قصارى جهدها لوقف هذا التصعيد والدعوة إلى التهدئة، كي تُتاح الفرصة لعمل دبلوماسي منسق يسمح بالتعامل مع جذور وأسباب الأزمة، وهى استمرار الاحتلال وغياب آفاق الحل النهائي والشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور على مدار الأيام المقبلة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يجري فيها وزير الخارجية البريطاني اتصالًا بسامح شكري، خلال الخمسة أيام الماضية، منذ اندلاع موجة التصعيد الحالي في غزة.

وأجرى كليفرلي، الأحد الماضي، اتصالًا مع شكري، حول مخاطر التصعيد القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتنسيق جهود احتواء الأزمة.

وزير الخارجية سامح شكري قطاع غزة التصعيد الإسرائيلي

الأكثر قراءة

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

سعر الذهب لحظة بلحظة.. مفاجأة في بيع وشراء عيار 21 في مصر

رسميًا.. الإسكواش فى أوليمبياد لوس أنجلوس 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

الاحتلال: اعتقلنا 220 فلسطينيًا بينهم 130 ينتمون لحماس منذ بدء "طوفان الأقصى"

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم